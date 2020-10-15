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Son dakika: Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...
İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…
İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…