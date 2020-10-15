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Son dakika: Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba...

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Giriş: 15.10.2020 16:07
Güncelleme:15.10.2020 16:25
İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…

İspanya semaları ilginç bir görüntüye sahne oldu. Scott Mason isimli bir adam paraşütle uçarken eğitimli olan akbabası onunla birlikteydi. İşte izleyenleri hayrete düşüren o görüntüler…

Gökyüzünde ilginç anlar kamerada! Paraşütüyle uçarken akbaba... GÖKYÜZÜNDE İLGİNÇ ANLAR KAMERADA! PARAŞÜTÜYLE UÇARKEN AKBABA...

Paraşütüyle uçarken...
Paraşütüyle uçarken...
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