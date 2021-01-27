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Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi
Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.
Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.