Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.

Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.