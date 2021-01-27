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Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

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Giriş: 27.01.2021 11:46
Güncelleme:27.01.2021 11:52
Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.

Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi SON DAKİKA: FIRTINA CAMİ MİNARESİNİ DEVİRDİ

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Fırtına cami minaresini devirdi
Fırtına cami minaresini devirdi
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