Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Sabah iş yerine gelen esnaflardan Serkan Özkılıç minareyi yıkılmış şekilde görünce şoka uğradığını belirterek "Sanayide bütün dükkanların kapıları da uçmuş. 1986 yılından beri buradayım. 30 seneden beri ilk defa böyle bir şey oldu. Demek ki afet olmuş. Gece tabi herkes evindeydi, sabah işe geldiğimizde fark ettik. Çok eski yıllardan beri buradayız ilk defa böyle bir şey oldu" dedi.

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