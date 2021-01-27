Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi
Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de Manisa. Yunusemre ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.
Manisa'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı. Gece başlayan fırtına nedeniyle Manisa'da kriz masası oluşturuldu.
Kriz masası gece boyunca yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederken fırtına nedeniyle 1 yolda su baskını, 12 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi vakası tespit edildi. Yaşanan olaylara müdahale edilirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
Öte yandan fırtınanın oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, reklam panoları ve trafik levhaları da sökülerek yere yıkıldı.
Bazı sokaklarda bulunan ağaçlar da devrilerek hem araçlara hasar verdi hem de yolları kapattı.
Ekipler fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla gece boyunca nöbet tuttu.
Ekipler gece yaşanan ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara anında müdahale etti.
FIRTINA CAMİ MİNARESİNİ DEVİRDİ
Ayrıca fırtına sanayi sitesinde bulunan bir caminin minaresini de yıktı. Gece saatlerinde etkili olan fırtınaya daha fazla direnemeyen minare boş alana doğru yıkıldı.
Minarenin gece saatlerinde yıkılması ve altında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Minarenin yıkılması nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, enkazın toplanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Sabah iş yerine gelen esnaflardan Serkan Özkılıç minareyi yıkılmış şekilde görünce şoka uğradığını belirterek "Sanayide bütün dükkanların kapıları da uçmuş. 1986 yılından beri buradayım. 30 seneden beri ilk defa böyle bir şey oldu. Demek ki afet olmuş. Gece tabi herkes evindeydi, sabah işe geldiğimizde fark ettik. Çok eski yıllardan beri buradayız ilk defa böyle bir şey oldu" dedi.