27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Son dakika haberi... Şiddetli fırtına yurdun birçok noktasında etkili oluyor. O noktalardan biri de . ilçesinde bir caminin minaresi şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Manisa'da dün gece saatlerinde etkili olan fırtına hasara yol açtı. Gece başlayan fırtına nedeniyle Manisa'da kriz masası oluşturuldu.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Kriz masası gece boyunca yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederken fırtına nedeniyle 1 yolda su baskını, 12 çatı uçması, 7 ağaç devrilmesi vakası tespit edildi. Yaşanan olaylara müdahale edilirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Öte yandan fırtınanın oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, reklam panoları ve trafik levhaları da sökülerek yere yıkıldı.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Bazı sokaklarda bulunan ağaçlar da devrilerek hem araçlara hasar verdi hem de yolları kapattı.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Ekipler fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla gece boyunca nöbet tuttu.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Ekipler gece yaşanan ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara anında müdahale etti.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

FIRTINA CAMİ MİNARESİNİ DEVİRDİ
Ayrıca fırtına sanayi sitesinde bulunan bir caminin minaresini de yıktı. Gece saatlerinde etkili olan fırtınaya daha fazla direnemeyen minare boş alana doğru yıkıldı.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Minarenin gece saatlerinde yıkılması ve altında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Minarenin yıkılması nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, enkazın toplanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Son dakika: Fırtına cami minaresini devirdi

Sabah iş yerine gelen esnaflardan Serkan Özkılıç minareyi yıkılmış şekilde görünce şoka uğradığını belirterek "Sanayide bütün dükkanların kapıları da uçmuş. 1986 yılından beri buradayım. 30 seneden beri ilk defa böyle bir şey oldu. Demek ki afet olmuş. Gece tabi herkes evindeydi, sabah işe geldiğimizde fark ettik. Çok eski yıllardan beri buradayız ilk defa böyle bir şey oldu" dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA