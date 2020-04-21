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21.04.2020

Eylül ayında hizmete giriyor! Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi. İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

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