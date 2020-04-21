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Eylül ayında hizmete giriyor! Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi. İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.
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