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Son dakika: Eşi fark edip uyardı! Çalıştıramadığı otomobil alev alev yandı |Video

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29.04.2020
Son dakika haberi... Kocaeli’nin derince ilçesinde sahibinin işe gitmek isterken çalıştıramadığı otomobil, dakikalar sonra alevlere teslim oldu. Aracının yandığını otobüs durağındayken öğrenen vatandaş ise büyük şok yaşadı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Canan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmran Yücel isimli vatandaş, işe gitmek için 34 VA 5827 plakalı otomobiline bindi. Arızalanan otomobili çalıştıramayan Yücel, aracın kapılarını kilitleyerek işe gitmek için otobüs durağına gitti. Kısa süre sonra otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını fark eden eşi, durumu hemen Yücel'e bildirdi. Olayı gören komşuları ise bir yandan yangın tüpü ile araca müdahale ederken diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan aracını gören Yücel ise büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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