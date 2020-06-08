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Dünyaca ünlü markaların taklit saatleri ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira

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Giriş: 08.06.2020 11:37
Güncelleme:08.06.2020 11:38
İstanbul Fatih’te dünyaca ünlü markaların taklidi olarak Çin ve Taiwan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen kol saatleriyle ilgili operasyon düzenlendi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 6 bin 88 adet saat ele geçirildi.
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