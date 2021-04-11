11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika | Dikkat çeken düşüş! 11 Nisan 2021 koronavirüs verileri açıklandı

Son dakika | Dikkat çeken düşüş! 11 Nisan 2021 koronavirüs verileri açıklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2021 19:39
Güncelleme:11.04.2021 19:46
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 11 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar? İşte açıklanan koronavirüs tablosunun detayları... Öte yandan 276 kişinin vefat ettiği 7 Nisan tarihinden itibaren vefat sayılarındaki düşüş ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 50 bin 678 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 237 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 939'a yükseldi. Toplamda 41 milyon 591 854 test yapıldı. Bugün yapılan 294 bin 274 testten, 50 bin 678 yeni vaka sayısı, 2 bin 548 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 849 bin 11, bugün iyileşen 30 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 331 411'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 824 olduğu açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Koronavirüs verileri açıklandı
Koronavirüs verileri açıklandı
İlgi odağı oldu! İlk adımlarını atıp...
İlgi odağı oldu! İlk adımlarını atıp...
Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar
Su almaya gittikleri kuyuda leoparla karşılaştılar
Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı
Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı
İbrahim Zarap davası yarın başlıyor
İbrahim Zarap davası yarın başlıyor
Düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı!
Yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı!
Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak
Devlet üreticinin yanında! Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak
36 senelik aşk hikayesi
36 senelik aşk hikayesi
Kahvaltı sofralarına göz diktiler
Kahvaltı sofralarına göz diktiler
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde!
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde!
Uyuşturucu operasyonu! 9 ton...
Uyuşturucu operasyonu! 9 ton...
Daha Fazla Video Göster