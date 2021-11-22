SON DAKİKA DEPREM: Erzurum’da 4,7 büyüklüğünde deprem | İşte bölgeden ilk görüntüler

Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD'ın açıkladığı verilere göre; Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde depremle sarsılan Erzurum'da yeniden bir deprem meydana geldi. Erzurum Köprüköy'de meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Akalan, “Vatandaşlar tedirginlikle kendilerini dışarıya attılar. En çok hissedildiği nokta Topçu Mahallesi oldu. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı gelmedi. Henüz birkaç güç öncesinde Köprüköy merkezindeki depremin izlerini atlatamamışken bölge yeniden sallandı.” dedi.

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