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Haberler Galeri Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

Son dakika haberi... Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 10:11
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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

Yavru köpek balığı duyarlı dalgıç tarafından kurtarıldı.

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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı.

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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

Hareketsiz kalan köpek balığını dalgıç, bıçağı yardımıyla uzun uğraşlar sonucu misinayı keserek bulunduğu yerden kurtardı.

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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

Yavru köpek balığı, ağzına takılan olta kancasının ise iskelede çıkarılmasıyla tekrar mavi sulara bırakıldı.

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Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...

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