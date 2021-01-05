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05 Ocak 2021, Salı
Haberler Galeri Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...
Son dakika: Denizde korku dolu anlar! Hareketsiz kalan köpek balığını bıçağıyla...
Son dakika haberi... Olta kancasının ağzına takılması nedeniyle uzun süre mahsur kalan yavru köpek balığını ölmekten, bir dalgıç kurtardı. Korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 10:11