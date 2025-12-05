23 yıllık hesaplaşma! 2002’de yazdığı çek karşısına çıktı!

Geçtiğimiz günlerde bankadan bir telefon alan Ahmet Taşçı; adına kesilmiş bir milyar 600 milyonluk bir çekten haberdar oldu. Önce dolandırıcılık çıktı. İşin aslını araştırınca; o çeki; 2002 yılında kendisinin verdiğini hatırladı. 1 milyar 600 milyon da eski paraya göreydi. Borcun tarafları bir araya geldi. Arkadaşlarımız 23 yıllık hesaplaşmada onların yanındaydı. Bakın neler yaşandı.

