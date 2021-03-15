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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Arızalanan gemi dakikalar içinde suya gömüldü! İçindeki işçiler…

A Haber
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Giriş: 15.03.2021 11:32
Güncelleme:15.03.2021 13:27
Son dakika haberi... Arızalanan gemi dakikalar içerisinde battı içindeki işçiler ölümden son anda kurtuldu. Şili kıyılarında yaşanan o anlar yürekleri ağızlara getirdi.
Dehşet! Dakikalar içinde suya gömüldü DEHŞET! DAKİKALAR İÇİNDE SUYA GÖMÜLDÜ

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