23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Kent halkı yorgun artık

Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Kent halkı yorgun artık

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2021 15:37
Güncelleme:23.03.2021 15:40
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Sebebi ise, çocuğun vefat eden babasına ait 6 bin liralık su borcu. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, konuile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Bunlar sosyal belediye değiller, söylem belediyeciliği anlayışı var. Bir tane yaptıkları eylem yok. Kent halkı yorgun artık." dedi.

İZSU yetim çocuğu icralık etti İZSU YETİM ÇOCUĞU İCRALIK ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 4 yaşındaki çocuğa icra takibi! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İCRA TAKİBİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı
Korkutan manzara! Kritik uyarı
Korkutan manzara! Kritik uyarı
Minibüslerde Kovid-19 alarmı! Tek tek dezenfekte edildi
Minibüslerde Kovid-19 alarmı! Tek tek dezenfekte edildi
Sert tepki: Kent halkı yorgun artık
Sert tepki: Kent halkı yorgun artık
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Pandemiye alternatif kaçış
Pandemiye alternatif kaçış
Marmara'da kar yağışı
Marmara'da kar yağışı
Tek istekleri kızlarına kavuşmak
Tek istekleri kızlarına kavuşmak
Taciz iddiasına meydan dayağı
Taciz iddiasına meydan dayağı
Yağmur ne zamana kadar sürecek?
Yağmur ne zamana kadar sürecek?
İZSU yetim çocuğu icralık etti
İZSU yetim çocuğu icralık etti
Ege ve Marmara'da fırtına
Ege ve Marmara'da fırtına
Daha Fazla Video Göster