Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Kent halkı yorgun artık

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Sebebi ise, çocuğun vefat eden babasına ait 6 bin liralık su borcu. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, konuile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Bunlar sosyal belediye değiller, söylem belediyeciliği anlayışı var. Bir tane yaptıkları eylem yok. Kent halkı yorgun artık." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN