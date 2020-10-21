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Son dakika: CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan muhtara hakaret! Sorunları dile getirince gruptan çıkardı! İşte WhatsApp konuşmaları

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Giriş: 21.10.2020 12:13
Güncelleme:21.10.2020 12:19
Son dakika haberi... CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran şikayetlerini dile getiren muhtarı önce azarladı ardından toplantı grubundan çıkardı. Muhtar Cengiz Yaman artık belediyenin mahallesine hizmeti de kestiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayça aktardı.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran şikayetlerini dile getiren muhtarı önce azarladı ardından toplantı grubundan çıkardı. Muhtar Cengiz Yaman artık belediyenin mahallesine hizmeti de kestiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayça aktardı.

VATANDAŞIMIZI HAKSIZ GİBİ GÖSTERDİ

İsmet İnönü Mahallesi muhtarı Cengiz Yaman yaşananları A Haber'e anlattı. Yaman "Vatandaşımızın attığı resimlerin vatandaşlarımızı suçlayıcı şekilde konuştu. Vatandaşımızı haksız gibi gösterdi" ifadelerini kullanarak "Sorunları dile getirince beni gruptan çıkardı" dedi.

İşte o WhatsApp konuşmaları;

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