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24.02.2020
Bursa’da çalıntı motosiklet tartışması! Tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü
Bursa’da çalınan motosikletini hurdacıda gördüğünü söyleyen Yusuf Y. İsimli şahıs, tartıştığı hurdacı N.Ö. tarafından vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları anbean kameraya yansıdı. N.Ö., "Bir süre tartıştıktan sonra dükkandan ayrıldı. Daha sonra geri gelerek, tehdit etmeye başladı. Çocuklarımın yanında tehdit edince belimdeki silahı çekerek, ateş ettim. Pişmanım" dedi.
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