24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.02.2020

Bursa’da çalıntı motosiklet tartışması! Tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

Bursa’da çalınan motosikletini hurdacıda gördüğünü söyleyen Yusuf Y. İsimli şahıs, tartıştığı hurdacı N.Ö. tarafından vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları anbean kameraya yansıdı. N.Ö., "Bir süre tartıştıktan sonra dükkandan ayrıldı. Daha sonra geri gelerek, tehdit etmeye başladı. Çocuklarımın yanında tehdit edince belimdeki silahı çekerek, ateş ettim. Pişmanım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dehşet anı kamerada! Ölüm kustu
Dehşet anı kamerada! Ölüm kustu
Elazığ'da hüzünlü gün! Böyle veda ettiler
Elazığ'da hüzünlü gün! Böyle veda ettiler
Gelin arabalı soyguncular! Şeytanın aklına gelmez
Gelin arabalı soyguncular! Şeytanın aklına gelmez
100 milyon liralık miras davası!
100 milyon liralık miras davası!
67 gün sonra yürek yakan sözler!
67 gün sonra yürek yakan sözler!
Kümeste basıldı! O anlar kamerada
Kümeste basıldı! O anlar kamerada
Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
Elazığ'da eğitim başladı!
Elazığ'da eğitim başladı!
Okulda şok görüntüler! Müdür odasında öğrenciye saldırı
Okulda şok görüntüler! Müdür odasında öğrenciye saldırı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Feci kaza! Çarpıp altına aldı
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Magandalar İstanbul trafiğinde terör estirdi
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Karı-koca kavgası kanlı bitti!
Daha Fazla Video Göster