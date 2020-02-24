Bursa’da çalıntı motosiklet tartışması! Tartıştığı hurdacı, tabancayla vurarak öldürdü

Bursa’da çalınan motosikletini hurdacıda gördüğünü söyleyen Yusuf Y. İsimli şahıs, tartıştığı hurdacı N.Ö. tarafından vurularak öldürüldü. Yusuf Y.'nin vurulma anları anbean kameraya yansıdı. N.Ö., "Bir süre tartıştıktan sonra dükkandan ayrıldı. Daha sonra geri gelerek, tehdit etmeye başladı. Çocuklarımın yanında tehdit edince belimdeki silahı çekerek, ateş ettim. Pişmanım" dedi.