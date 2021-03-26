Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Canlı yayında aktardı

Son dakika haberi... Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Peki son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Megakent haftanın son mesai gününe nasıl başladı? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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