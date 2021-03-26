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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 08:27
Güncelleme:26.03.2021 08:35
Son dakika haberi... Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Peki son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Megakent haftanın son mesai gününe nasıl başladı? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbulda trafik yoğunluğu İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
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