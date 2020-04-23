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Binlerce kişinin gittiği Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri sonrası en sessiz günlerini yaşıyor

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23.04.2020
Antalya'da bulunan ve günde 10 bine yakın insanın gittiği Kaputaş Plajı’nda büyük bir sessizlik hakim. Koronavirüs tedbirleri sonrası kapatılan plaj geçen ağustos ayında bir günde 10 bin kişi ağırlayıp, tarihi rekor kırarken, bugün tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

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