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Ankara'da tarihi Türk dünyası zirvesi: Türkiye dönem başkanlığını devralıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da tarihi Türk dünyası zirvesi: Türkiye dönem başkanlığını devralıyor

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirvede Türkiye, dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacak. “Dilde, fikirde, işte birlik” temasıyla yapılacak toplantılarda Orta Koridor, ticaret, enerji, ulaştırma ve dijital dönüşüm başlıkları ele alınacak. Türk dünyasının iş birliğini güçlendirmeyi ve 2040 vizyonunu somut adımlarla ilerletmeyi amaçlayan zirvenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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