Son dakika: Binalar mı çürük, zemin mi kötü? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken binaların çökmesinin nedeni tartışılıyor. Binalar mı çürüktü, zemin mi kötüydü? Bursa Teknik Üniversitesi deprem araştırmaları müdür Prof. Dr. Beyhan Bayhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayhan, "Zemin problemi diyorlar ama aynı zemindeyiz çevremizde bir sürü bina var hasar görmemiş" ifadelerini kullanarak "Bu can kaybını yaratan binadır" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken binaların çökmesinin nedeni tartışılıyor. Binalar mı çürüktü, zemin mi kötüydü? Bursa Teknik Üniversitesi deprem araştırmaları müdür Prof. Dr. Beyhan Bayhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CAN KAYBINI YARATAN BİNADIR

Bayhan, "Zemin problemi burada var. Çok küçük bir alan yürüyerek bitirdiğimiz bir alan. Karşımızda 5 katlı 6 katlı evler var hasar almamış. Zemini konuşabiliriz fayı konuşabiliriz ama bu can kaybını yaratan binadır. Eğer yönetmeliklere göre bir binayı tasarladığınız zaman biz binalara bir şey olmadığını burada da gördük. Zemin problemi diyorlar ama aynı zemindeyiz çevremizde bir sürü bina var hasar görmemiş." ifadelerini kullandı.

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