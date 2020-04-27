Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor
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27.04.2020
Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini söyleyerek, "Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir." dedi.
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