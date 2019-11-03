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03.11.2019
Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video
Son dakika haberine göre Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler... Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
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