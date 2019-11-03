Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan 9 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler...

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.