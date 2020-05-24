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Son dakika: Bayramda kar sürprizi |Video

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Giriş: 24.05.2020 09:28
Güncelleme:24.05.2020 09:35
Son dakika haberi... Bayburt’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün ve 25 Mayıs Pazartesi günü Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı | 24 Mayıs 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI | 24 MAYIS 2020 HAVA DURUMU

Öte yandan Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bayburt-Araklı yolu, Kop Dağı ve Vauk Dağı güzergahındaki yeşillenen yaylalar yağan karla beyaz örtüye büründü.

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