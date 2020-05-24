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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı | 24 Mayıs 2020 hava durumu

24 Mayıs 2020 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ’in iç kesimleri, 'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Mayıs 2020 Pazar hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 24.05.2020
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YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, , Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, , , , , , çevreleri ve 'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu 'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, 'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile , , , , , ve Ş.Urfa kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile 'nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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