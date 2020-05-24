Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı | 24 Mayıs 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.