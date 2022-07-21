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SON DAKİKA! Balıkesir Gönen'de İstanbul'da hissedilen deprem | Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber'de deprem yorumu

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Giriş: 21.07.2022 19:19
Güncelleme:21.07.2022 19:19
Son dakika haberine göre; merkez üssü Balıkesir Gönen olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili ilk bilgileri AFAD duyurdu. Öte yandan depremin hemen sonrasında A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Birincisi bu sürpriz bir deprem değil. Bu bölgede tarihsel süreçte meydana gelen önemli depremler var. Kuzey Anadolu fayının güneyden geçtiğini düşündüğümüz bir fayda meydana geldi. 4,6 büyüklüğünde bir deprem evlerde fazlasıyla hissedilebilir bir deprem. Öncü mü, artçı mı bir deprem şu an için bir şey söyleyemeyiz." dedi.

AFAD SON DAKİKA DEPREM! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

YERİN 12 KİLOMETRE ALTINDA

Saat 18.44'te meydana gelen depremin yerin 12 kilometre aldında oluştuğu duyuruldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadığını duyurdu.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: BU DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL

Deprem sonrasında A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Birincisi bu sürpriz bir deprem değil. Bu bölgede tarihsel süreçte meydana gelen önemli depremler var. Kuzey Anadolu fayının güneyden geçtiğini düşündüğümüz bir fayda meydana geldi. 4,6 büyüklüğünde bir deprem evlerde fazlasıyla hissedilebilir bir deprem. Öncü mü, artçı mı bir deprem şu an için bir şey söyleyemeyiz. Korkan vatandaşlarımız, hava güzel dışarıda olmalarında fayda var. Bu tamamen göreceli bir kavram, benim fikrim. AFAD ve Vali gerekli açıklamaları yapacaktır. Bu büyüklükte bir yıkım beklemem. 5,5 büyüklüğündeki depremler daha yıkıcı olur. Malum Türkiye bir deprem bölgesi, zemin faktörünü gözeterek sağlam binalarda oturmamız gerekiyor." diye konuştu.

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