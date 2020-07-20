20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Bağcılar'da polisin şehit olması olayına karışan bir şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: Bağcılar'da polisin şehit olması olayına karışan bir şüpheli adliyeye sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2020 11:30
Güncelleme:20.07.2020 12:27
Son dakika haber... Bağcılar'da polise silahlı saldırıda bulunarak bir polisi şehit eden saldırganlardan Serdar B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu polis memuru Erkan Gökteke hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19) , O.I.(17) ve K.A.(17) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Serdar B. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Başkan Erdoğandan şehit polis Erkan Göktekenin ailesine başsağlığı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİS ERKAN GÖKTEKE'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Şehit polis Erkan Gökteke için Vatan Emniyette tören ŞEHİT POLİS ERKAN GÖKTEKE İÇİN VATAN EMNİYET'TE TÖREN

Polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
Polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
Ayıyla ölümcül selfie!
Ayıyla ölümcül selfie!
E-5’teki makas terörüne ceza yağdı
E-5’teki makas terörüne ceza yağdı
MotoGP’de feci kaza!
MotoGP’de feci kaza!
Havalimanında uyuşturucu operasyonu
Havalimanında uyuşturucu operasyonu
130 gün sonra virüsü yendi
130 gün sonra virüsü yendi
Aşırı hız 3 genci hayattan kopardı
Aşırı hız 3 genci hayattan kopardı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Haliç'te trafik yoğunluğu
Haliç'te trafik yoğunluğu
Kurban pazarının en büyük boğası...
Kurban pazarının en büyük boğası...
Bodrum'dan sonra şimdi de Çeşme'de skandal uygulama!
Bodrum'dan sonra şimdi de Çeşme'de skandal uygulama!
LGS’de tercih yaparken ne yapmalı?
LGS’de tercih yaparken ne yapmalı?
Daha Fazla Video Göster