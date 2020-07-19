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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Erkan Gökteke'nin ailesine başsağlığı mesajı

, silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Erkan Gökteke'nin ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da görevi sırasında silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gökteke'nin ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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