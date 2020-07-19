Başkan Erdoğan'dan şehit polis Erkan Gökteke'nin ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi.
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da görevi sırasında silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gökteke'nin ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.