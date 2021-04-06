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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Aşıya giderken bunlara dikkat! İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları

Son dakika: Aşıya giderken bunlara dikkat! İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları

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Giriş: 06.04.2021 13:44
Güncelleme:06.04.2021 13:48
Aşı olduktan sonra virüs bulaştırılır mı? Koruma ne zaman başlar? Antikoruma baktırmam gerekir mi? Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? İkinci doz aşı için farklı aşı seçilebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı yaptırmalı? Alerjisi olanlar BioNTech yaptıramaz mı? İşte aşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Aşıya giderken bunlara dikkat! AŞIYA GİDERKEN BUNLARA DİKKAT!
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Aşıya giderken bunlara dikkat!
Aşıya giderken bunlara dikkat!
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