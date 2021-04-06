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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Aşıya giderken bunlara dikkat! İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları Son dakika: Aşıya giderken bunlara dikkat! İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları Giriş: 06.04.2021 13:44 Güncelleme:06.04.2021 13:48 Aşı olduktan sonra virüs bulaştırılır mı? Koruma ne zaman başlar? Antikoruma baktırmam gerekir mi? Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? İkinci doz aşı için farklı aşı seçilebilir mi? Kanser hastaları hangi aşıyı yaptırmalı? Alerjisi olanlar BioNTech yaptıramaz mı? İşte aşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları... DİĞER