Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Sincan Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 06 DA 0904, 06 T 6873 ve 06 AAP 360 plakalı aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.