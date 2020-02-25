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25.02.2020

Ankara’da feci trafik kazası, araba hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde bulunan Çubuk 1 Baraj Köprüsü üzerinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yerindeki görüntülere feci görüntüler yürekleri sızlattı.

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