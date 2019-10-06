08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.10.2019

Son dakika: Ankara'da Çınar bebeğin ölümünde kan donduran sözler

Ankara'da kardeşi Çakır A.'nın (12) kucağındaki 2,5 aylık Çınar A., 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Yaralanan Çınar bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Çakır A. gözetim altına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesinde meydana geldi. Aytunç ve Tülay A. çiftinin 3 çocuğundan ortancası Çakır A., annesi elini yıkamak için lavaboya gittikten sonra kardeşi Çınar A.'yı 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı. Lavabodan çıktıktan sonra oğlunun elinde Çınar bebeğin battaniyesini gören Tülay A., pencereden dışarı baktığında şoka girdi. Bebeğini aşağıda kanlar içinde gören Tülay A., gözyaşları içinde çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar bebek, gelen ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar A., burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözetim altına alınan Çakır A., polisteki ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Çınar bebeğin cenazesi ise adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

"ARTIK ÜŞÜMEZ, NEFES ALMIYOR ÇÜNKÜ"

Aileyi uzun zamandır tanıdığını belirten komşusu, "Annesi çocuğunu emzirmiş, lavaboya gitmiş. Çıktığında da Çakır'ın elinde battaniyeyi görmüş. 'Çınar üşür oğlum, niye aldın bunu' demiş. Çakır da 'Artık üşümez, nefes almıyor çünkü' demiş. Annesi sonra aşağı bakıyor, çocuğunu görünce feryat figan olmuş. Çakır'ı da, bebeği de ailesini de tanıyorduk. Çakır öyle bir çocuk da değildi aslında. Nasıl bir gaflete düştü bilmiyorum. Sabahtan beri üzüntü içindeyiz. Bizim de 6 aylık bir çocuğumuz var, 'Birlikte büyüyecekler, birlikte oynayacaklar' diyorduk. Kardeşini de seviyordu çocuk, nasıl böyle bir şey oldu? Bilmiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İntihar etmek isteyen kadını polisler son anda kurtardı
İntihar etmek isteyen kadını polisler son anda kurtardı
Mardin'de feci kaza: Biri bebek...
Mardin'de feci kaza: Biri bebek...
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar!
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar!
Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi
Uzman Çavuş Ferdi Şişman Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş Ferdi Şişman Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı
15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi?
15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
13 maganda! Çocuklarının yanında...
13 maganda! Çocuklarının yanında...
İstanbul depremi sonrası 40 yıllık binada korkutan görüntü
İstanbul depremi sonrası 40 yıllık binada korkutan görüntü
İğrenç olay Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı!
İğrenç olay Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster