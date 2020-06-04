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Son dakika: Adıyaman'da camide şaşırtan manzara! Dağ keçisi... |Video

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Giriş: 04.06.2020 09:58
Güncelleme:04.06.2020 10:03
Son dakika haberi... Adıyaman’ın Tut ilçesinde camiye giren dağ keçisi, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya salındı.Vatandaşlar doğaya salmadan önce keçiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olay, Tut ilçesine bağlı Tepecik (Tirintil) köyünde meydana geldi.

Adıyamanda camide şaşırtan manzara! Dağ keçisi... ADIYAMAN'DA CAMİDE ŞAŞIRTAN MANZARA! DAĞ KEÇİSİ...

Dağ keçilerinin bölgeye yakın olan köye kadar inen keçilerden bir tanesi Tepecik Camisinin açık olan bahçe kapısından içeri girdi. Cami bahçesinden cami içerisine giren dağ keçisini köylüler fark edince dağ keçisini camiden çıkartmak için yakalamaya çalıştı.


Güvenlik korucuları ve köylüler caminin ikinci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonrasında yakaladı. Boynuzlarından yakalanan dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

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