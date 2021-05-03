Son dakika: A Haber yayını ses getirdi! Ankara'da otobüsün çarptığı üst geçitte çalışmalar başladı

Son dakika haberi... Ankara'da 10 Ekim'de feci bir kaza meydana gelmişti. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü üst geçide ve asansörüne çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı. O kazanın ardından üst geçitte uzun süre bir çalışma yapılmadı. A Haber'in gündeme getirmesiyle birlikte belediye ekipleri de harekete geçti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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