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Son dakika: A Haber yayını ses getirdi! Ankara'da otobüsün çarptığı üst geçitte çalışmalar başladı

A Haber
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Giriş: 03.05.2021 13:08
Güncelleme:03.05.2021 13:24
Son dakika haberi... Ankara'da 10 Ekim'de feci bir kaza meydana gelmişti. Kontrolden çıkan bir belediye otobüsü üst geçide ve asansörüne çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı. O kazanın ardından üst geçitte uzun süre bir çalışma yapılmadı. A Haber'in gündeme getirmesiyle birlikte belediye ekipleri de harekete geçti. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A Haber yayını ses getirdi! Çalışmalar başladı A HABER YAYINI SES GETİRDİ! ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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