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Son dakika: 60 yaş üstüne aşılama başladı

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Giriş: 29.03.2021 10:42
Güncelleme:29.03.2021 10:57
Son dakika haberi... Koronavirüs aşılama sürecinde yeni gruba geçildi, 60 yaş üzeri vatandaşlar eşleri ile birlikte aşı olmaya başladı. Aşılama sürecine risk grubundaki bazı hastalar da dahil edildi. Risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı yaptırabiliyor.
60 yaş üzeri aşı başladı mı? Aşı sırası bekleyenler dikkat! 60 YAŞ ÜZERİ AŞI BAŞLADI MI? AŞI SIRASI BEKLEYENLER DİKKAT!
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