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24.02.2020

100 milyon liralık miras davası! Çalışanlar sahte evrakla köşkü ve malları villayı talan etmişler

1991 yılında hayatını kaybeden Tümamiral Mehmet Kazım Ögel'in 100 milyonluk mirasının devlet hazinesine aktarılması için yeğeni Mehmet Bülent Ögel, 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Yeğen Ögel, 2016’da ölen yengesi Aliye Sakibe Ögel'e kalan mirasın yanındaki çalışanlar tarafından baskıyla ve korkutularak sahte evraklarla satışının yapıldığını ve köşkün içinin boşaltıldığını ifade etti.

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