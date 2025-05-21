Solaryumda 22 dakikalık kabus: "Gözümü açtım vücudum yanmıştı!"

Kocaeli’de bir güzellik merkezinde solaryuma giren Gülşah Bodur, cihazın otomatik durmaması sonucu 22 dakika boyunca yüksek ısıya maruz kaldı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Bodur, hem fiziksel hem psikolojik zarar gördüğünü belirterek işletmeye dava açtı. Mahkeme kararına isyan eden Bodur, “Bu iş bu kadarla kalmamalı” dedi.

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