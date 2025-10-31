31 Ekim 2025, Cuma

Sokakta dilenen ve okula gitmeyen 176 çocuk eğitime kazandırıldı
Giriş: 31.10.2025 15:04
‘Dilencilikle Mücadele ve Okul Çevreleri Güvenlik Tedbirleri Basın Toplantısı'nda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaklaşık 2 yıllık bir dönemde sokakta tespit edilen 290 çocuğumuzun olduğunu görüyoruz. Bunun 92'si kız, 198'i erkek. Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 176 çocuk eğitime kazandırıldı" dedi.
