Sokakta dilenen ve okula gitmeyen 176 çocuk eğitime kazandırıldı

‘Dilencilikle Mücadele ve Okul Çevreleri Güvenlik Tedbirleri Basın Toplantısı'nda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yaklaşık 2 yıllık bir dönemde sokakta tespit edilen 290 çocuğumuzun olduğunu görüyoruz. Bunun 92'si kız, 198'i erkek. Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 176 çocuk eğitime kazandırıldı" dedi.

