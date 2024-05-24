24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sokak köpekleri için yasa hazırlığı! Veri toplama aşması başladı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 08:55
Sokak köpekleri sorununun çözümü için hummalı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tüm kesimlerle görüşeceğini söyledi. Muhalefet partileriyle de bir araya geleceğini belirten Yenişehirlioğlu, ortak bir çözüm bulunacağını dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak köpekleri için yasa hazırlığı!
Sokak köpekleri için yasa hazırlığı!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Cezaevinde mahkumlardan biri kendini yaktı!
Cezaevinde mahkumlardan biri kendini yaktı!
Karabük’te sağanak su baskınlarına sebep oldu!
Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu!
Muş Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı!
Muş Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı!
Ehliyetsiz genç karşı şeride geçip kazaya neden oldu!
Ehliyetsiz genç karşı şeride geçip kazaya neden oldu!
Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada!
Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada!
İstanbul’da pastaneye silahlı saldırı!
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı!
Metro’da genç kız raylara atlayarak intihar etti
Metro'da genç kız raylara atlayarak intihar etti
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde son aşama!
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde son aşama!
Eyüpsultan’daki ölümlü kazada yeni gelişme!
Eyüpsultan'daki ölümlü kazada yeni gelişme!
Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı!
Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı!
Daha Fazla Video Göster