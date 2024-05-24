24 Mayıs 2024, Cuma
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Sokak köpekleri için yasa hazırlığı! Veri toplama aşması başladı
Sokak köpekleri sorununun çözümü için hummalı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tüm kesimlerle görüşeceğini söyledi. Muhalefet partileriyle de bir araya geleceğini belirten Yenişehirlioğlu, ortak bir çözüm bulunacağını dile getirdi.