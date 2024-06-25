Sokak hayvanları için taslak metin hazır! Uyutma kararı nasıl alınacak?

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Artık teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Peki son taslakta neler var? Uyutma kararı nasıl alınacak? İşte tüm detaylar…

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