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Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanını çaldılar! | VİDEO

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11.05.2020
Aksaray'da, 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma izin verilmesi üzerine alışveriş yapmak için evinden çıkmaya hazırlanan Şemsi Ata (69) adlı kadın, cüzdanının çalındığı fark edip, polise haber verdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ata, ''Cüzdanda kaç para olduğunu hatırlamıyorum ama alışveriş için biriktirmiştik. Cüzdanın nasıl çalındığını da bilmiyorum'' dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi muayene için hastaneye giden Şemsi Ata, 65 yaş ve üstü kişileri bugün belirli süre sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine alışverişe çıkmak istedi. Bunun için evinden çıkmaya hazırlanan Ata, içinde para ve banka kartının olduğu cüzdanının olmadığını fark etti. Eşinin de cüzdanı almadığını öğrenince komşusu yardımıyla polis merkezine gidip, cüzdanının çalındığını bildirdi.

"O PARAYI ALIŞVERİŞ İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK"

Cüzdanda ne kadar parasının olduğunu hatırlamadığını belirten Ata, gözyaşları içinde, ''Bugün dışarı çıkmak için iznimiz vardı. Çalınan cüzdanımın içinde banka kartım da vardı. Bende polislere bildirmek için buraya bir komşumla geldim, evden nasıl çalındığını bilmiyorum. Ama cüzdan ortada yok. Eşim de almamış. O parayı alışveriş için biriktirmiştik'' diye konuştu.

Kadınla birlikte evine giden polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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