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17.04.2020

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da drone destekli denetleme |Video

İstanbul'da 17 Nisan Cuma gecesi 24'ten 19 Nisan gece 24'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi güvenlik güçleri denetlemelerini sürdürdü. Güvenlik güçleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de drone ile destekli inceleme başlattı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında son durumu aktardı.

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