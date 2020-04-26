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Sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençler top oynayıp halat çekti

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26.04.2020
Kağıthane’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkarak top oynayan ardından da halay çeken gençler, ihbar üzerine sokağa gelen polis aracının sirenini duyunca brandanın altına saklandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bir grup genç, kısıtlamayı deldi. Birlikte sokağa inen gençler top oynayarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra müzik açarak halay çeken gençleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sokağa sevk edildi.

POLİS SİRENİNİ DUYUNCA BRANDANIN ALTINA SAKLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis, aracın sirenin çalınca gençler kaçışmaya başladı. Bazı gençlerine evlerine girerken, dışarıda kalan iki genç ise motosikletin brandasının içerisine saklandı. Ekiplerin sokaktan ayrılmasının ardından brandanın altından çıkan gençler evlerine girdi. Öte yandan İstanbul'da 2 genç ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin çatısından mangal yaptı. Gençler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

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