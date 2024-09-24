24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Şok diyetlerde ölüm tehlikesi! Uzman isim A Haber’de

Şok diyetlerde ölüm tehlikesi! Uzman isim A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Nazif Vural
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 11:00
Metin Arolat'ın ölümünün ardından şok diyet iddiası ortaya atılmıştı. Hızlı kilo verilmesini sağlayan ancak kalıcı olmayıp daha fazla kilo almaya neden olan bu diyetler, ciddi sağlık sorunlarının yanında ölüme bile neden olabiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iç hastalıkları ve obezite uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şok diyetlerde ölüm tehlikesi!
Şok diyetlerde ölüm tehlikesi!
Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava
Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava
Kars’ta otel yangını!
Kars'ta otel yangını!
Beylikdüzü’nde fabrika yangını
Beylikdüzü’nde fabrika yangını
Aracın kaputundan yılan çıktı
Aracın kaputundan yılan çıktı
Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalandı
Arkadaşını çekiçle öldürdü! Eğlence mekanında yakalandı
Bakan Işıkhan’dan okullara temizlikçi ataması müjdesi
Bakan Işıkhan’dan okullara temizlikçi ataması müjdesi
Evde serum taktıranlar dikkat!
Evde serum taktıranlar dikkat!
Babamı annem ve sevgilisi öldürdü
"Babamı annem ve sevgilisi öldürdü"
Otomobil merdivende asılı kaldı
Otomobil merdivende asılı kaldı
İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 63 seviyesinde
İstanbul’da sabah trafiği! Yoğunluk yüzde 63 seviyesinde
Ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster