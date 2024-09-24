Şok diyetlerde ölüm tehlikesi! Uzman isim A Haber’de

Metin Arolat'ın ölümünün ardından şok diyet iddiası ortaya atılmıştı. Hızlı kilo verilmesini sağlayan ancak kalıcı olmayıp daha fazla kilo almaya neden olan bu diyetler, ciddi sağlık sorunlarının yanında ölüme bile neden olabiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iç hastalıkları ve obezite uzmanı Dr. Ayça Kaya değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN