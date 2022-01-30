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‘Soğuk çay’ tartışması kanlı bitti! Halası öldürülen kız konuştu: O günden beri…

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Giriş: 30.01.2022 12:18
Konya’da beş ay önce ‘soğuk çay’ nedeniyle çıkan tartışmada 41 yaşındaki Muhammet İlhan tarafından canice öldürülen 31 yaşındaki emlakçı Emel Göçer’in 20 yaşındaki yeğeni Zerda Göçer, “O katil beni de öldürebilirdi. Bana da silah doğrulttu. O günden beri hayatım altüst oldu. Arkama bakmadan yolda yürüyemiyorum. Katil yüzünden psikolojik tedavi görüyorum. Çay soğuk dedi diye bir insan öldürülür mü?” sözleriyle katile isyan etti.
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