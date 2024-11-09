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Soba bacısından yangın çıktı!

Soba bacısından yangın çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 23:13
Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında İsmail Karaca’ya ait evde meydana geldi. Evin çatısını kaplayan alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Soba bacısından yangın çıktı!
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