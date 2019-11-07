İstanbul ve İzmir'de "siyanürlü" şüpheli ölümler

Son olarak İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden 4 kardeşin bedenlerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında siyanür maddesi tespit edildi. Bu olay akıllara İzmir'de üniversite öğrencisi bir gencin internetten sipariş ettiği siyanürle şerbet yapıp ailesine içirip ölümüne sebep olduğu olayı getirdi. 15 Mayıs 2019 tarihinde İzmir 9 Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan deney yapmak için internetten potasyum siyanürü almıştı. Cani öğrenci bu maddelerle elde ettiği zehri, anne ve babasına "değişik bir şerbet yaptım" diyerek içirip ölümlerine sebep olmuştu.