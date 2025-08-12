12 Ağustos 2025, Salı

Siverek’te hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 23:03
Kaza, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kavşakta hatalı dönüş yaptı. Araca çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
