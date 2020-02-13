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13.02.2020

Sivas'ta park halindeki araçlar kardan kayboldu | Video

Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 994 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kent merkezindeki karları iş makineleri ve kamyonlarla şehir dışına taşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu.

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