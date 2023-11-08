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Sivas'ta ortaya çıktı! Gözlerine inanamadılar

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Giriş: 08.11.2023 14:21
Sivas’ın Divriği ilçesinde amatör kameralara 2 metrelik yılan takıldı. Uzunluğuyla hayrete düşüren yılanın hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Yılanın türünün zehirli koca engerek olduğu öğrenildi.
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