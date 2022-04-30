Sivas’ta halk otobüsünde yolcuların maske kavgası kamerada: Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız

Sivas'ta bir vatandaş, özel halk otobüsünde maske takmayan gençlere tepki gösterdi. “Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız” diyen şahıs, öteki yolcular sakinleştirdi.

Sivas'ta bir yolcu özel halk otobüsünde maske takmayan şahıslara tepki gösterdi.

Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi.

Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı.

'BEN MASKE TAKIYORSAM, SİZ DE TAKACAKSINIZ'

Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.