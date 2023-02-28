Sivas’ta duygusal anlar! Enkazdan kurtarılan anne ve bebeği 21 gün sonra kavuştu

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik depremin ardından meydana gelen 7,6’lık ikinci depremde enkaz altında kalan 36 yaşındaki Bedia Kılınç ile kendisinden sonra enkazdan kurtarılan 2 aylık oğlu Umut Kılınç, 21 gün sonra Sivas'ta hastanede buluşturuldu. Bebeğine sarılarak gözyaşı döken anne Kılınç, "Hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. Bir tarafım eksik, bir taratan da Allah'a şükrediyorum. Üç çocuğumu bana bağışladığını için Rabbime binlerce şükrediyorum. Eşimi, ablamı ve çocuklarımın dedesini kaybettik.” dedi.