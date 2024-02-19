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Sivas'ta büyük kurt görüntülendi

İHA
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Giriş: 19.02.2024 14:26
Sivaslı yaban hayatı fotoğrafçısı, İç Anadolu Bölgesi'nde 'canavar' olarak adlandırılan büyük kurdu kurduğu fotokapan ile görüntülemeyi başardı.
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